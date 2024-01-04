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Мокрушина (Ежова) Параскева Андреева

Место рождения

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.09.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.09.1871 ст.
Восприемник Ежова Елена Никитина
Рождение
23.09.1872 ст.

Отец: Ежов Андрей Иванов

Мать: Ежова Устиния Кондратиева

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Восприемник
03.07.1889 ст.
Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Восприемник у Бурдиной Марии Иоанновой
Бракосочетание
13.02.1891 ст.

Муж: Мокрушин Павел Федотов

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Ежов Георгий Андреев
Смерть
Неизвестно
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