Мокрушина (Ежова) Параскева Андреева
Место рождения
Дата рождения23.09.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.09.1871 ст.
Восприемник Ежова Елена Никитина
Рождение
23.09.1872 ст.
Отец: Ежов Андрей Иванов
Восприемник
03.07.1889 ст.
Восприемник у Бурдиной Марии Иоанновой
Бракосочетание
13.02.1891 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Ежов Георгий Андреев
Смерть
Неизвестно