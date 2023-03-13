Варганова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Варгановъ Василий
Отец ребёнка: Варгановъ Афонасий
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Варганова Клавдия
Отец ребёнка: Варгановъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Афонасий