Варганова Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Варгановъ Василий

Отец ребёнка: Варгановъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1909

Дочь: Варганова Клавдия

Отец ребёнка: Варгановъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Афонасий

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