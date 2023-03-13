Потапова Арина Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Арина Минеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кусакина Акулина

Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Овчинникова Агафья

Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Любимова Марфа

Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Куприянъ

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