Потапова Арина Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кусакина Акулина
Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Овчинникова Агафья
Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Любимова Марфа
Отец ребёнка: Потаповъ Куприянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Куприянъ