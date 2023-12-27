Качалина (Чижова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалина (Чижова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

08.01.1839

Дата смерти

30.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1839

Отец: Чижов Он Же Иванушкин Яков Кузьмич

Мать: Чижова Надежда Сергеевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
20.04.1858

Муж: Качалин Андрей Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
03.04.1859

Сын: Качалин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №12
Рождение ребёнка
01.07.1860

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 156 №23
Рождение ребёнка
30.09.1861

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 178 №32
Смерть
30.08.1907
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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