Качалина (Чижова) Екатерина Яковлевна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения08.01.1839
Дата смерти30.08.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1839
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
20.04.1858
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
03.04.1859
Сын: Качалин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №12
Рождение ребёнка
01.07.1860
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 156 №23
Рождение ребёнка
30.09.1861
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Качалин Андрей Дмитриевич
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 178 №32
Смерть
30.08.1907
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер