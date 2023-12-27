Качалин Василий Андреевич
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения03.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1859
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №12
Крещение
05.04.1859
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Того же села крестьянский сын Павел Иванович Крысин и девица Елена Яковлевна Иванушкина
Смерть
Неизвестно