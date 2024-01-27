Смирнова Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Христина

Смирнова Христина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1861

Сын: Смирнов Сёмен Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Смирнов Трофим Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнкина ? Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close