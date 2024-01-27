Смирнова Христина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнкина ? Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Смерть
Неизвестно