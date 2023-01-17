- Марья Никонова
Место рожденияд. Лаптевская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лаптевская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Лысова Зиновья Фёдоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно