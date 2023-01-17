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- Марья Никонова

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Место рождения

д. Лаптевская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1775 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лаптевская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Лысова Зиновья Фёдоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Яковлевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Яковлевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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