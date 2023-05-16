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(Saarts) Katrin
(Saarts) Katrin
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Saarts ??
Мать
Saarts (Juhtver) Hülle
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Saarts ??
Мать:
Saarts Hülle
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