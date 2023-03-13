Шветчикова, Коткова Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шветчикова, Коткова Татьяна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.
1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Котковъ Исакъ

Отец ребёнка: Котковъ Никита

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шветчиковъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шветчиковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котковъ Никита

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