Гальцевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения24.10.1899
Дата смерти06.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899
Отец: Гальцевъ Евдокимъ
Мать: Гальцева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Степанова
Смерть
06.10.1955