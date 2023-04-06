Гальцевъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцевъ Михаилъ

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Место рождения

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.10.1899

Дата смерти

06.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899

Отец: Гальцевъ Евдокимъ

Мать: Гальцева Степанида

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Степанова

Смерть
06.10.1955
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