Зубарева Федосья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Федосья Герасимова

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Матрена (мл) Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Зубарев Артемий Васильев

Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Василий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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