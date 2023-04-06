Зубарева Федосья Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Матрена (мл) Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Зубарев Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795