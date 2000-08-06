Мордовцева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовцева Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2000

Отец: Мордовцев Сергей Вениаминович

Мать: Мордовцева Екатерина Михайловна

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