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Соболев Геннадий Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1946

Отец: Соболев Павел Васильевич

Мать: Соболева Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Соболев Александр Геннадиевич

Мать ребёнка: Соболева Татьяна Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1980

Дочь: Халик Екатерина Геннадиевна

Мать ребёнка: Соболева Татьяна Гавриловна

Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Татьяна Гавриловна

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