Соболев Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1946
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1946
Отец: Соболев Павел Васильевич
Мать: Соболева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Соболев Александр Геннадиевич
Мать ребёнка: Соболева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
13.06.1980
Дочь: Халик Екатерина Геннадиевна
Мать ребёнка: Соболева Татьяна Гавриловна
Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно