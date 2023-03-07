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Чирков Устин Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1795

Отец: Чирков Никита Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1816 ст.

Дочь: Татьяна Акимова

Мать ребёнка: первая жена

За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона Акимова

Мать ребёнка: первая жена

Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Жена: Чиркова Марья Семенова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чирков Иван Устинов

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Чиркова Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Чиркова Марья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Устиния Симонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая жена

Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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