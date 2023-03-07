Чирков Устин Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1795
Отец: Чирков Никита Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1816 ст.
Дочь: Татьяна Акимова
Мать ребёнка: первая жена
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона Акимова
Мать ребёнка: первая жена
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Жена: Чиркова Марья Семенова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чирков Иван Устинов
Мать ребёнка: первая жена
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Чиркова Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Чиркова Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Устиния Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: первая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно