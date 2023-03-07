Чиркова (Рохина) Марья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Рохин Семен Артемов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Муж: Чирков Устин Никитин
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Чиркова Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Чирков Устин Никитин
Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно