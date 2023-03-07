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Чиркова (Рохина) Марья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Рохин Семен Артемов

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Муж: Чирков Устин Никитин

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Чиркова Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Чирков Устин Никитин

Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно