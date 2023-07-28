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Некрасова (-) Марфа Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дарья Пахомова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1810

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1812

Сын: Некрасов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1814

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1815

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1824

Сын: Некрасов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно