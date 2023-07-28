Некрасова (-) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дарья Пахомова
Рождение ребёнка
04.08.1810
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
28.11.1812
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
20.02.1814
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
26.11.1815
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
04.03.1824
Сын: Некрасов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно