Валькевич (Пригара) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Пригара Константин Филимонович
Мать: не указана
(укр.) Катерина Костянтинівна Пригара [Пригари]
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Валькевич Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Валькевич Василий
Бракосочетание
Около 1687
Муж: Валькевич Василий
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Валькевич Степан Васильевич
Отец ребёнка: Валькевич Василий
Место жительства
1721
За заслуги Василия Валкевича от царя Петра Алексеевича вдове с сыновьями пожалована грамота в подтверждение владения деревнями. Валкевичи внесены в 6 часть Дворянской родословной книги
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1722