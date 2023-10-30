Валькевич (Пригара) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькевич (Пригара) Екатерина Константиновна

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Около 1652 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1643 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Пригара Константин Филимонович

Мать: не указана

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) Катерина Костянтинівна Пригара [Пригари]
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Валькевич Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Валькевич Василий

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1687

Муж: Валькевич Василий

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Валькевич Степан Васильевич

Отец ребёнка: Валькевич Василий

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Место жительства
1721
Новый Стародуб, Кіровоградська область
За заслуги Василия Валкевича от царя Петра Алексеевича вдове с сыновьями пожалована грамота в подтверждение владения деревнями. Валкевичи внесены в 6 часть Дворянской родословной книги
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1722
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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