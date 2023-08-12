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Павел
Павел
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фока
Мать
Ульяна
Дети
Кируца Валерий Павлович
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фока
Мать:
Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Кируца Валерий Павлович
Мать ребёнка:
Мария
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