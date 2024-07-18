(Нискоблинова) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нискоблинова) Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нискоблинов Николай Григорьев
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Нискоблинова Мордовина) Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
29.07.1879
Дочь: (Нискоблинова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
18.10.1881
Сын: Нискоблинов Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
11.02.1887
Сын: Нискоблинов Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов
Рождение ребёнка
26.12.1888
Сын: Нискоблинов Феодор Григорьев
Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов