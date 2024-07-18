(Нискоблинова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нискоблинова) Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нискоблинов Николай Григорьев

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Нискоблинова Мордовина) Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
29.07.1879

Дочь: (Нискоблинова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Нискоблинов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
11.02.1887

Сын: Нискоблинов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Нискоблинов Феодор Григорьев

Отец ребёнка: Нискоблинов Григорий Хритонов

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