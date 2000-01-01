Макарова (Дикарёва) Аккулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Дикарёва) Аккулина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович

Мать: Дикарева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Смерть
Неизвестно
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