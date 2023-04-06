Григорий Никитин
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти20.07.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1830
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
19.03.1834
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
20.07.1856
д.Холмы