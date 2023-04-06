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Григорий Никитин

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

20.07.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1830

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1834

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Смерть
20.07.1856
д.Холмы
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