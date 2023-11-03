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Луганская Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.2007

Муж: Луганский Денис Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.2007

Сын: Луганский Давид Денисович

Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.2009

Сын: Луганский Алексей Денисович

Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.2015

Дочь: Луганская Яна Денисовна

Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.2017

Сын: Луганский Сергей Денисович

Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич

Развод
05.05.2023

Муж: Луганский Денис Николаевич

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