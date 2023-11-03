Луганская Анна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.06.2007
Рождение ребёнка
12.12.2007
Сын: Луганский Давид Денисович
Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.2009
Сын: Луганский Алексей Денисович
Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.2015
Дочь: Луганская Яна Денисовна
Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.2017
Сын: Луганский Сергей Денисович
Отец ребёнка: Луганский Денис Николаевич
Развод
05.05.2023