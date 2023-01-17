Трусова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Трусов Егор

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Трусов Матвей

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Трусов Иван

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Трусов Стефан

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Трусов Илья

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Трусов Дмитрий

Отец ребёнка: Трусов Прохор

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Прохор

Смерть
Неизвестно
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