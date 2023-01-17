Трусова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Трусов Егор
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1879
Сын: Трусов Матвей
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1882
Сын: Трусов Иван
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1884
Сын: Трусов Стефан
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1888
Сын: Трусов Илья
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Рождение ребёнка
1896
Сын: Трусов Дмитрий
Отец ребёнка: Трусов Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Прохор
Смерть
Неизвестно