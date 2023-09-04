Оболонская (Стрешенец) София Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Оболонская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Оболонская Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1785 ст.
Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1786 ст.
Дочь: Оболонская Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно