Оболонская (Стрешенец) София Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболонская (Стрешенец) София Антоновна

Оболонская (Стрешенец) София Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Оболонская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Оболонская Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Оболонский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1785 ст.

Сын: Оболонский Иван Иванович

Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1786 ст.

Дочь: Оболонская Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Оболонский Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболонский Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close