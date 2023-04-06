Башкирова Агафья (Васса) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова Агафья (Васса) Федоровна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Возм. Казаков Фёдор

Мать: Устинья Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: Кузнецова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1872

Муж: Башкиров Илья Гордеевич

Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Башкиров Трофим Ильич

Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Башкиров Никита Ильич

Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.11.1915
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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