Башкирова Агафья (Васса) Федоровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти02.11.1915
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Возм. Казаков Фёдор
Мать: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: Кузнецова Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич
Бракосочетание
09.?.1872
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич
Рождение ребёнка
15.07.1878
Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич
Рождение ребёнка
15.09.1883
Отец ребёнка: Башкиров Илья Гордеевич
Смерть
02.11.1915