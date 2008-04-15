Морозов Виктор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Виктор Никитич

Морозов Виктор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2008

Отец: Морозов Никита Сергеевич

Мать: Морозова Ольга Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close