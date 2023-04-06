Торхов Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Торхов Михаил Ульянов
Мать: не указана
Бракосочетание
1847 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Торхов Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна
Смерть
После 1869
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696