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Торхов Алексей Михайлов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Торхов Михаил Ульянов

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1847 ст.

Жена: Торхова Пелагия Стефановна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Торхов Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Торхов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Торхов Семон Алексеевич

Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Торхов Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Торхова Пелагия Стефановна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1869
Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
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