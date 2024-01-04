Бурлей (Приходько) Гликерия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлей (Приходько) Гликерия Герасимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.06.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1824

Отец: Приходько Герасим Иванович

Мать: Приходько Татьяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1848

Сын: Бурлей Максим Трофимович

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1852

Сын: Бурлей Елисей Трофимович

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1854

Дочь: Бурлей Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Дочь: Бурлей Иулитта Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1861

Сын: Бурлей Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1862

Дочь: Рудик Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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