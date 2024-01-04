Бурлей (Приходько) Гликерия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения30.06.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1824
Бракосочетание
08.02.1848
Рождение ребёнка
12.11.1848
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
16.06.1852
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
16.09.1854
Дочь: Бурлей Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
17.07.1858
Дочь: Бурлей Иулитта Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
14.07.1861
Сын: Бурлей Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
25.10.1862
Дочь: Рудик Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Трофимович
Смерть
Неизвестно