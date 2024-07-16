Снежина (Дороничева) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дороничев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Снежина Александра Егоровна
Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович
Место жительства
С 1931
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович
Смерть
1998