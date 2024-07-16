Снежина (Дороничева) Пелагея Степановна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Снежина (Дороничева) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дороничев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Снежина Александра Егоровна

Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Снежин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович

Место жительства
С 1931
Яхново, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Снежин Валентин Егорович

Отец ребёнка: Снежин Егор Петрович

Яхново, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд
Смерть
1998

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