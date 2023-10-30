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Карпов Евгений

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

26.02.1915

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915

Отец: Карпов Михаил

Мать: Карпова Софья

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Воронежский гос. архив, ИФ281, оп.3, дело 103, стр. 109. | Казанская церковь
Крещение
28.02.1915
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Воронежский гос. архив, ИФ281, оп.3, дело 103, стр. 109. | Казанская
Упоминание
1918
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1940

Сын: Карпов Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Таисия

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1948

Дочь: Карпова Тамара

Мать ребёнка: Таисия

Австрия
Рождение ребёнка
31.01.1953

Сын: Карпов Михаил

Мать ребёнка: Таисия

Развод
Неизвестно

Жена: Таисия

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
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