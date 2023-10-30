Карпов Евгений
Место рождения
Дата рождения26.02.1915
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915
Отец: Карпов Михаил
Мать: Карпова Софья
Воронежский гос. архив, ИФ281, оп.3, дело 103, стр. 109. | Казанская церковь
Крещение
28.02.1915
Воронежский гос. архив, ИФ281, оп.3, дело 103, стр. 109. | Казанская
Упоминание
1918
Рождение ребёнка
09.10.1940
Сын: Карпов Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
12.12.1948
Дочь: Карпова Тамара
Мать ребёнка: Таисия
Австрия
Рождение ребёнка
31.01.1953
Сын: Карпов Михаил
Мать ребёнка: Таисия
Развод
Неизвестно
Жена: Таисия
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно