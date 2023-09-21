Рачева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Батаногов Иван Петрович (Дмитриевич)

Отец ребёнка: Рачев Петр Перфильев

Приёмыш, в РС 1850 указано отчество Дмитриевич
Место жительства
1834
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачев Петр Перфильев

Смерть
Неизвестно
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