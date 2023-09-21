Рачева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Батаногов Иван Петрович (Дмитриевич)
Отец ребёнка: Рачев Петр Перфильев
Приёмыш, в РС 1850 указано отчество Дмитриевич
Место жительства
1834
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рачев Петр Перфильев
Смерть
Неизвестно