Синевъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения18.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1840
Отец: Синевъ Иванъ
Мать: Синева Маремьяна
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Синева Анастасія
Рождение ребёнка
16.12.1864
Дочь: Синева Еѵгенія
Мать ребёнка: Синева Анастасія
Рождение ребёнка
21.11.1865
Сын: Синевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Синева Анастасія
Рождение ребёнка
09.03.1868
Сын: Синевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Синева Анастасія
Каликинская волость
Рождение ребёнка
1870
Сын: Синевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Синева Анастасія
Рождение ребёнка
23.01.1875
Сын: Синевъ Василій
Мать ребёнка: Синева Анастасія
Рождение ребёнка
03.07.1882
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Синева Анастасія