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Синевъ Яковъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1840

Отец: Синевъ Иванъ

Мать: Синева Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Синева Анастасія

Рождение ребёнка
16.12.1864

Дочь: Синева Еѵгенія

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Синевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1868

Сын: Синевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Каликинская волость
Рождение ребёнка
1870

Сын: Синевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Рождение ребёнка
23.01.1875

Сын: Синевъ Василій

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Синева Анастасія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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