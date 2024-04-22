Свитнева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвитнева Ольга

Свитнева Ольга

avatar

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1924

Дочь: Иванова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Свитнева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитнев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свитнев Сергей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close