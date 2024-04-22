Свитнева Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
21.02.1924
Дочь: Иванова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Свитнева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свитнев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно