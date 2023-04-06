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Talli Kustav

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Место рождения

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

07.02.1853

Дата смерти

29.06.1925

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1853

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Talli Eva

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Смерть
29.06.1925
Puru, Ida-Viru County Estonia
Похороны
03.07.1925
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