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Talli Kustav
Talli Kustav
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Место рождения
Йыхви
, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Дата рождения
07.02.1853
Дата смерти
29.06.1925
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Talli (Kilits) Eva
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1853
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Talli Eva
Йыхви
, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Смерть
29.06.1925
Puru, Ida-Viru County Estonia
Похороны
03.07.1925
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