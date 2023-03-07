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(Бабина) Марфа Иванова

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Место рождения

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Между 1712 и 1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Бабин Иван Обросимов

Мать: Бабина Афросинья Васильева

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Пьяная Степь, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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