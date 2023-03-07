(Бабина) Марфа Иванова
Место рожденияпоч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Бабин Иван Обросимов
поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Пьяная Степь, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762