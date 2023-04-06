Захарова (Кравченко) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1896
Рождение ребёнка
13.08.1902
Отец ребёнка: Захаров Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1903
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Захаров Федор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно