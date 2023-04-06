Захарова (Кравченко) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Кравченко) Марина Федоровна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
14.07.1896

Муж: Захаров Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Захаров Максим Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Захаров Федор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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