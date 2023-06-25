Максина Варвара Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Варвара Иосифовна

Максина Варвара Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1845

Сын: Максин Уар Тимофеевич

Отец ребёнка: Максин Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1854

Сын: Максина Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Максин Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Тимофей Степанович

Смерть
Неизвестно