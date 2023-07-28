Некрасова (Лощагина) Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лощагина) Агрипина Васильева

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.10.1861

Муж: Некрасов Иван Константинов

Рождение ребёнка
11.08.1862

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Константинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно