Некрасова (Лощагина) Агрипина Васильева
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1861
Рождение ребёнка
11.08.1862
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Константинов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно