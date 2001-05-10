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Сметанин Александр Эдуардович
Сметанин Александр Эдуардович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2001
Пол
Мужской
Отец
Сметанин Эдуард Эрнестович
Мать
Сметанина (Власенко) Надежда Викторовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2001
Отец:
Сметанин Эдуард Эрнестович
Мать:
Сметанина Надежда Викторовна
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