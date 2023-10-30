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Петр Спиридонов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.08.1819 ст.

Дата смерти

02.12.1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1819 ст.

Отец: Спиридон Герасимов

Мать: Пелагея Васильева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-YJ3?i=363&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Петр Павлов
Смерть
02.12.1819 ст.
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-B9P?i=368&cc=1921824
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