Петр Спиридонов
Место рождения
Дата рождения16.08.1819 ст.
Дата смерти02.12.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1819 ст.
Отец: Спиридон Герасимов
Мать: Пелагея Васильева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-YJ3?i=363&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Петр Павлов
Смерть
02.12.1819 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-B9P?i=368&cc=1921824