Пучинкина Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Пучинкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Федорович

Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
1925
Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Пучинкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Федорович

Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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