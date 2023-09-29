Пучинкина Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Пучинкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Федорович
Место жительства
1925
Рождение ребёнка
03.01.1928
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Федорович
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно