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Милорадович Андрей Степанович

Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1729

Дата смерти

02.05.1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Милорадович Степан Михайлович

Мать: Милорадович Мария Михайловна

Позники, Полтавська область
Происходил из малороссийских дворян сербского происхождения.
Образование
Около 1746
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Киевская духовная академия
Военная служба
1747
Киев, Киевский уезд
Воинское звание: бунчуковый товарищ
Военная служба
1749
Киев, Киевский уезд
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: поручик Определён Лейб-компании гренадером. Поступил в регулярные войска и участвовал в Прусском походе Румянцева, а также в Турецкой войне.
Бракосочетание
1768

Жена: Милорадович Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1771

Сын: Милорадович Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Милорадович Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Потомок выходцев из Герцеговины.
Военная служба
1771
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-майор Семилетняя война с Пруссией доставила ему случай явить первые опыты храбрости, и он приобрёл несколько чинов на поле чести, в с... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Стороженко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Милорадович Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1773
Героями сражения при Козлуджи бесспорно следует считать Суворова, Озерова и Милорадовича; поражение турок было полное.
Военная служба
10.07.1775
В награду за войну 1771—1774 гг. Милорадович, между прочим, в день мирного торжества, в силу статуса, получил орден св. Георгия 3-й степени (№ 44) за ревность и усердие к службе, оказанныя в турецкую ... Показать все
Работа или профессия
1779
Киев, Киевский уезд
Назначен малороссийским губернатором и по поручению Румянцева составил описание тогдашней Малороссии, как материал для разделения последней на наместничества.
Работа или профессия
02.10.1781
Чернигов, Чернігівська область
Наместник Черниговского наместничества.
Военная служба
1786
Чернигов, Чернігівська область
Награждён орденами св. Владимира 2-й степени и св. Александра Невского.
Военная служба
05.05.1789
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-поручик
Военная служба
1791
Чернигов, Чернігівська область
Мужественный на поле брани, Милорадович был справедливый и беспристрастный наместник, отличавшийся хлебосольством, о чём вспоминал в разговорах с его сыном Суворов, сблизившийся с Милорадовичем во вре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
02.05.1796
Чернигов, Чернігівська область
Погребён в Черниговском Елецком монастыре.
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