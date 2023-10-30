Милорадович Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти02.05.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Происходил из малороссийских дворян сербского происхождения.
Образование
Около 1746
Образовательное учреждение: Киевская духовная академия
Военная служба
1747
Воинское звание: бунчуковый товарищ
Военная служба
1749
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: поручик Определён Лейб-компании гренадером. Поступил в регулярные войска и участвовал в Прусском походе Румянцева, а также в Турецкой войне.
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
01.10.1771
Сын: Милорадович Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Милорадович Мария Андреевна
Потомок выходцев из Герцеговины.
Военная служба
1771
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-майор Семилетняя война с Пруссией доставила ему случай явить первые опыты храбрости, и он приобрёл несколько чинов на поле чести, в с... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Стороженко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Милорадович Мария Андреевна
Военная служба
1773
Героями сражения при Козлуджи бесспорно следует считать Суворова, Озерова и Милорадовича; поражение турок было полное.
Военная служба
10.07.1775
В награду за войну 1771—1774 гг. Милорадович, между прочим, в день мирного торжества, в силу статуса, получил орден св. Георгия 3-й степени (№ 44) за ревность и усердие к службе, оказанныя в турецкую ... Показать все
Работа или профессия
1779
Назначен малороссийским губернатором и по поручению Румянцева составил описание тогдашней Малороссии, как материал для разделения последней на наместничества.
Работа или профессия
02.10.1781
Наместник Черниговского наместничества.
Военная служба
1786
Награждён орденами св. Владимира 2-й степени и св. Александра Невского.
Военная служба
05.05.1789
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-поручик
Военная служба
1791
Мужественный на поле брани, Милорадович был справедливый и беспристрастный наместник, отличавшийся хлебосольством, о чём вспоминал в разговорах с его сыном Суворов, сблизившийся с Милорадовичем во вре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1796
Погребён в Черниговском Елецком монастыре.