Суворов Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
04.10.1899 ст.
дата крещения - 04.10.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянский сын Василий Андреев Фокев(?) Источник: Метрическ... Показать все
Восприемник
20.07.1918 ст.
Восприемник у Суворова Ильи Федоровича
Смерть
Неизвестно