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Суворов Алексей Матвеевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1899 ст.

Отец: Суворов Матвей Трофимович

Мать: Суворова Евфимия / Ефимия Федоровна / Феодоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.10.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянский сын Василий Андреев Фокев(?) Источник: Метрическ... Показать все
Восприемник
20.07.1918 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Ильи Федоровича
Смерть
Неизвестно
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