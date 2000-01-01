Трубецкой Павел Герасимович
Место рожденияЦарство Польское, Российская Империя
Дата рождения1879
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Трубецкой Герасим Несторович
Мать: не указана
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1915
Сын: Трубецкой Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941
Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей