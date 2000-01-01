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Трубецкой Павел Герасимович

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Место рождения

Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

1879

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Трубецкой Герасим Несторович

Мать: не указана

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1915

Сын: Трубецкой Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
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