Туфатулин Евгений Хамитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957
Рождение ребёнка
22.12.1983
Дочь: Возисова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Туфатулина Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.03.1989
Дочь: Черменина Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Туфатулина Людмила Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана