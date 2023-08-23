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Туфатулин Евгений Хамитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957

Отец: Туфатулин Хамит Зарифович

Мать: Туфатулина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
22.12.1983

Дочь: Возисова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Туфатулина Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.03.1989

Дочь: Черменина Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Туфатулина Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туфатулина Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирияк Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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