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Бромлей Кирилл Леонидович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913

Отец: Глушицкий Леонид Александрович

Мать: Глушицкая Софья Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
14.11.1913
Москва, город федерального значения Москва
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