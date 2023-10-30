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Бромлей Кирилл Леонидович
Бромлей Кирилл Леонидович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
30.10.1913
Пол
Мужской
Отец
Глушицкий Леонид Александрович
1886 г.р.
Мать
Глушицкая (Бромлей) Софья Егоровна
Около 1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913
Отец:
Глушицкий Леонид Александрович
Мать:
Глушицкая Софья Егоровна
Москва
, город федерального значения Москва
Крещение
14.11.1913
Москва
, город федерального значения Москва
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