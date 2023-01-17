Курбатова 1-я жена (Гробова) Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиМежду 1763 и 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Курбатов Григорей Лаврентьев
Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1771
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика