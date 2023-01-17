Курбатова 1-я жена (Гробова) Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова 1-я жена (Гробова) Параскева Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Между 1763 и 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Курбатов Григорей Лаврентьев

Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петров

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Лаврентий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Между 1763 и 1771
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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