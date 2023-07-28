Клепиков - Седунов Поликарп Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Клепиков - Седунов Егор Иванов
Мать: не указана
Сын: Клепиков - Седунов Прокопий Поликарпов
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Сын: Клепиков - Седунов Филипп Поликарпов
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Мария Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Ирина Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Чернокова Анастасия Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Варвара Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Фекла Поликарпова
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Дочь: Артемий Поликарпов
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Сын: Клепиков - Седунов Савин Поликарпов
Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова