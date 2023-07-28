Клепиков - Седунов Поликарп Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков - Седунов Поликарп Егоров

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Клепиков - Седунов Егор Иванов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.05.1809

Жена: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
05.07.1810

Сын: Клепиков - Седунов Прокопий Поликарпов

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1811

Сын: Клепиков - Седунов Филипп Поликарпов

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
20.03.1815

Дочь: Мария Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1818

Дочь: Ирина Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Чернокова Анастасия Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
01.02.1823

Дочь: Анна Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1824

Дочь: Варвара Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1827

Дочь: Фекла Поликарпова

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1832

Дочь: Артемий Поликарпов

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1835

Сын: Клепиков - Седунов Савин Поликарпов

Мать ребёнка: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно