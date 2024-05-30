Харитонова Агафья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1784 ст.
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Петрова) Анисья Авраамовна
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Петрова) Матрона Авраамовна
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович
Смерть
Неизвестно