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Харитонова Агафья Егоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.11.1784 ст.

Муж: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Петрова) Анисья Авраамовна

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Петрова) Матрона Авраамовна

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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