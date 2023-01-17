Леон Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леон Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Парфен Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гордей Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Поликарп Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Федор Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Куприян Леонов

Мать ребёнка: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1795
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