Леон Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Парфен Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гордей Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поликарп Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федор Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Куприян Леонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1795